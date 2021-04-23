ليبيا – قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن الحوار قد بدأ مع تركيا لكننا مصممون على انسحابها من البلاد.

المنقوش وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، اليوم الجمعة وفقاً لما لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أضافت: “أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

واستدركت المنقوش: “لكن في الوقت نفسه نحن حازمون على نوايانا ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأردفت: “الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.

وتابعت: “نحن نعلم أنها ليست مسألةً يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادًا للاستعداد الذي لاحظناه، وسلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنًا دون دعم إقليمي ودولي”.

كما أشارت إلى أن علاقات ليبيا إيجابية مع دول الجوار، مؤكدة على أن السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لليبيا. وشددت على أن الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار، على حد تعبيرها. وخلصت الوزيرة مطالبة: “ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج الى سنوات من العمل لمداواة الجروح”.

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