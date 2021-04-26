ليبيا – أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إحالة القيم المالية المخصصة لهدية شهر رمضان لحسابات ما يقرب من 100 ألف أسرة مستهدفة.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى إحالة الأموال بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، ومتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لمبادرة أطلقتها الحكومة بالتعاون مع المصارف التجارية.

وبحسب البيان يجري العمل على استكمال بقية الأسر المستهدفة التي تقارب الـ100 ألف من المعوزين والنازحين والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقارب قيمتها الـ100 مليون دينار، تساهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى والشركة القابضة للاتصالات وهيئة صندوق التضامن.

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