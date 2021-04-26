ليبيا – عقد رفعت العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة اليوم الإثنين اجتماعًا طارئًا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومجلس إدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت وراس لانوف، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وترأس الاجتماع رفعت العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.

وفي هذا الصدد علق المهندس مصطفى صنع الله قائلًا: “من دواعي سروري أن يتم عقد هذا الاجتماع المهم بدعوة من السيد رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز”، وأضاف: “بالأصالة عن نفسي وزملائي أرحب بالسيد العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز، وبلا شك فإن وجود شباب في مناصب قيادية يخلق فرقًا ويضيف الكثير، ولا أخفي عليكم فقد لامست فيه الجدية وروح المبادرة والحرص على دعم المؤسسة والمحافظة على استمرار الإنتاج. إنني متفائل أكثر من أي وقت مضى بأننا نسير الآن في الطريق الصحيح”.

وفي هذا الصدد، علق العبار قائلًا: “تشرفت اليوم بلقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وسنعمل معًا بروح الفريق الواحد فالمواطن الليبي يستحق منا الكثير” .

وفي سياق متصل، قال: “يجب أن أكون صريحًا معكم، فلطالما كانت العلاقة بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط علاقة تجاذبات، ولكن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا المعاصر ليس أمامنا سوى التعاضد والتكامل، وبصفتي وعن نفسي فإنني أثني وأثمن عاليًا جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا في ظروف حرجة وقاسية ولم يألوا جهدًا في سبيل المحافظة على حيادية هذا القطاع، وسأبذل قصارى جهدي للسيطرة على كافة التحديات وتذليل الصعوبات والاختناقات وتوفير التمويل اللازم في مواعيده”، وأضاف قائلًا: “لا مجال لدينا لإضاعة مزيد من الوقت”.

وفي هذا الإطار، ثمن صنع الله الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتخصيص مبلغ مليار دينار واعتباره جزءًا من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف: إن استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات، وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وفي سياق متصل، أضاف العبار قائلًا : “يولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية للوقت”، مشددًا على ضرورة اتخاذ المؤسسة لكافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة.

العبار قال: “لقد إستلمت تطمينات من معاليه بإيلاء أهمية مطلقة لقطاع النفط الوطني مشددًا على ضرورة توحيد وتكاتف الجهود للمحافظة على مدخولات منتظمة للخزانة العامة من العملة الصعبة، وتحقيق مستهدفات الحكومة للعام 2021 وتم الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة على الاستئناف الفوري للإنتاج”.

هذا وقد تناول الحضور بالنقاش في جلسة مطولة حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية، وذلك من خلال استعراض الالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على الأولويات التالية:

أولًا: تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها، تمهيدًا لسداد المستحق منها، وذلك في بحر شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية.

ثانيًا: تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة، وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج في الصادرات.

ثالثًا: تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عالٍ، للعمل على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات، ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها، على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.

وأخيرًا، ولما تقدم، اتفق رئيس مجلس الادارة والسيد وكيل وزارة النفط والغاز على العمل معًا بهدف تحقيق مستهدفات القطاع والرفع من القدرة الإنتاجية ووضع مصلحة هذا القطاع الحيوي فوق كافة الاعتبارات الأخرى، بالاستمرار بتبني نفس المنهجية في إدارة القطاع، والتي تقوم على الحيادية والتمسك بالدور الفني غير السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أرجاء البلاد.

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