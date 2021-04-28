ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الثلاثاء مع أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الامداد الطبي لمناقشة الإجراءات النهائية لاستكمال توريد أدوية الأورام.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آلية وضع خارطة كاملة لتنظيم ملف الأورام فيما يخص مراكز الأورام، والإشراف على الوحدات والأقسام، بالإضافة إلى توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية لتدريب العناصر الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخارطة تهدف إلى تنفيذ خطوات عملية ناجحة لخلق بيئة صحيحة وجاذبة لتحسين بيئة العمل فيما يخص الأورام، مما ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح المكتب الإعلامي أن من أهم المشاكل التي يعاني منها تخصص الأورام هو عدم توفر العلاج، وسوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة، ومشكلة كبيرة في معدلات الأداء، وازدياد أعداد المرضى ونقص في أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية”.

الوزارة لفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الهدف الرئيسي لوزير الصحة هو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال تنظيم ملف علاج الأورام وتوطين العلاج بالداخل بتوفير العلاج، والذي يضمن تحصل المرضى على العلاج بجودة عالية والمستوردة من الشركات الأم لضمان جودة الخطة العلاجية للمرضى.

بدوره، قال الزناتي خلال الاجتماع: “استكملنا الإجراءات النهائية لتوفر العلاج الخاص بمرضى الأورام، وسيصل الفترة القادمة”.