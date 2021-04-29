ليبيا – التقى المبعوث الأممي يان كوبيتش بأعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في مقرها في مدينة سرت لاطلاعهم على مستجدات تحركاته لمعالجة أزمة ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد جرى اللقاء يوم الثلاثاء، وخلاله أعرب كوبيتش عن تقديره الكبير لأعضاء اللجنة على عملهم معًا، مسترشدين بالروح الوطنية والمصلحة الوطنية لليبيا، فيما أطلعهم على العناصر الرئيسة لقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 المعتمدين مؤخرًا.

وقدم كوبيتش لأعضاء اللجنة عرضًا لنتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يمثلون دولًا مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، فيما جرى تبادل مثمر للآراء بين الجانبين حول طيف واسع من القضايا.

وبحسب البيان ركز كوبيتش وأعضاء اللجنة بشكل خاص على كيفية المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعرب المبعوث الأممي عن استيائه للتأخير في فتح الطريق الساحلي، حاثًا على الإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى تأكيد الجانبين على أن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ من دون مزيد من التأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها، فضلًا عن مناقشة اعتماد مجلس الأمن الدولي لتفويض المراقبين الأممين لوقف إطلاق النار.

وأضاف البيان: إن التباحث تم بشأن إرسال هؤلاء المراقبين، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وهي تسير إلى الانتخابات التشريعية والرئاسة في نهاية العام الجاري وأثناء إجرائها.

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