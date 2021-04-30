ليبيا – تعليقًا على ما أعلنه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن تعرض الشبكة الكهربائية لهجمات متعمدة هدفها خلق ازمة مفتعلة ، تحدث المحلل السياسي محمد الهنقاري عن من زعم بأنهم وراء هذه الأعمال .
وقال الهنقاري مخاطبًا متابعيه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :” الحمدللع انكم عرفتوا من هي اليد الي تعمل علي تخريب الممنهج للكهرباء من داخل الشركة وخارجها “.
وزعم الهنقاري أن مايحدث يسمى في علم يندرج ضمن ما أسماه الحروب الحديثة ( حرب الخدمات ) ونشر صورًا لخبر من صفحات ومنصات للهجوم المسلح بالخمس .
فيديو | محذرًا من الحرب الداخلية .. الدبيبة : الكهرباء قطعت بفعل فاعل وهناك من كان يسعى لفتنة وحرب في #طرابلس يوم أول أمس. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/WIhqTktVGs
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 29, 2021
وفي حديث مثير للسخرية ، زعم الهنقاري أيضًا أن من أسماهم بـ ” بقايا ازلام وصبيان النظام السابق مع الشيطان حفتر ” هم المتورطين في هذه الأعمال .
يشار إلى أن الشبكة الكهربائية قد دخلت في أزمة خلال آخر 48 ساعة عقب هجوم مسلح على محطة الخمس على يد مجموعة مسلحة ما ادى لاظلام تام ، مع اظلام آخر في الشبكة الشرقية بسبب خلل في محولات اجدابيا قمينس .
المرصد – متابعات