ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشرته وكالة أنباء “بولمبيرغ” الأميركية عن عزم ليبيا تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام في اليوم خلال شهر مايو المقبل.

وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أظهرت بيانات شحن النفط الخام للأسواق الخارجية أن شهر الجاري شهد تصدير نفط خام ومكثفات نفطية بشكل أكبر؛ إذ تم تصدير 34 مليونًا ونصف المليون برميل في الشهر الجاري قياسًا بـ32 مليونا و200 ألف برميل من المتوقع تصديرها الشهر المقبل.

وأوضح التقرير أن بيانات التحميل في ميناء الشرارة النفطي توضح تراجعًا في عدد الشحنات إلى 8 شحنات خلال الشهر المقبل، أي 168 ألف برميل يوميا قياسًا بـ249 ألفًا في الشهر الجاري، فيما تم إلغاء شحنتين الأولى قدرها 700 ألف برميل والثانية 600 ألف.

ووفقًا للتقرير انخفضت الكميات المقرر تصديرها من ميناء الحريقة خلال الشهر المقبل إلى 181 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا قرب تصدير 5 شحنات من ميناء راس لانوف بحمولة 600 ألف برميل لكل شحنة، أي ما يعادل 97 ألف برميل يوميًا خلال مايو المقبل.

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