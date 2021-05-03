ليبيا – تمكنت عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في طرابلس من إنقاذ 172 مهاجرًا غير شرعي من الأفارقة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

بيان صحفي صادر عن الناطق باسم أركان البحرية في طرابلس تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هؤلاء كانوا على متن زورق مطاطي في شمال مدينة الزاوية، وأن عملية إنقاذهم تمت في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية، وتأمين حياة المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف البيان: إن هؤلاء العناصر حركوا فور تلقيهم نداء استغاثة الزورق “فزان” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال في المكان، ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ويتم إنزال من تم إنقاذهم في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة.

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