ليبيا – تمكنت عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في طرابلس من إنقاذ 172 مهاجرًا غير شرعي من الأفارقة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
بيان صحفي صادر عن الناطق باسم أركان البحرية في طرابلس تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هؤلاء كانوا على متن زورق مطاطي في شمال مدينة الزاوية، وأن عملية إنقاذهم تمت في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية، وتأمين حياة المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف البيان: إن هؤلاء العناصر حركوا فور تلقيهم نداء استغاثة الزورق “فزان” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال في المكان، ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ويتم إنزال من تم إنقاذهم في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة.