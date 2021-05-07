ليبيا – قارن تقرير تحليلي بين موقف حكومة الوحدة الوطنية من إخراج القوات الأجنبية من البلاد وما فعله العقيد الراحل القذافي في وقت سابق في ذات السياق.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الحكومة لا تظهر أية جدية في طرد القوات الأجنبية؛ لأنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة للقيام بذلك، رغم وجود دعم دولي من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتطرق التقرير إلى تجربة مماثلة مع القوات الأجنبية حدثت في العام 1970، أي بعد عام من وصول العقيد الراحل القذافي إلى السلطة، حيث واجه الأخير وضعًا ضعيفًا في البلاد مع وجود 7 قواعد عسكرية تضم الآلاف من الجنود البريطانيين والأميركيين وتمكن من إخراجهم.

وأضاف التقرير: إن العقيد الراحل القذافي لم ينتظر موافقة مجلس الأمن الدولي أو حكومتي البلدين، بل هدد ببساطة بحشد الجماهير لمحاصرة القواعد، مع قطع العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إذا لم يغادر جنودهما، وهو الدرس الذي فشلت حكومة الوحدة الوطنية في تعلمه.

واتهم التقرير مجلس الأمن الدولي بالضعف والتحكم به وبالأمم المتحدة عبر آليات داخلية خاطئة، لا سيما بعد أن تمكن من فرض عملية تنفيذ قراراته المتعلقة بإضعاف وإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي، وفشله في تنفيذ القرارات المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا لاحقًا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب تعامل حكومة الوحدة الوطنية بوضوح مع مسألة القوات الأجنبية التي يتعين عليها مغادرة البلاد، لا سيما إنها السلطة التي تحضر للانتخابات، مؤكدًا أنها لا تريد على ما يبدو خروج الإيطاليين والأتراك بل فقط الروس.

ترجمة المرصد – خاص

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