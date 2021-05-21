ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو أن الحصار والقصف الذي فرضته إسرائيل على مدينة غزة شبيه بما وصفه بـ”حصار وقصف طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).



قنونو الموالي بشدة لتركيا ومرتزقتها وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الخميس قال: “غزة وطرابلس، حُوصرت وقُصفت غزة كما حوصرت وقصفت طرابلس، قاومت كلا المدينتين عدوانًا غاشمًا وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع المعتدي”.

وأضاف: “انتصرت طرابلس وانتصرت غزة بفضل مقاومة الأبطال وصمودهم، عاشت غزة وطرابلس وإلى مزبلة التاريخ وحضيضه المعتدون”.

ونشر قنونو تغريدة أخرى هدد بها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قائلًا: “أينما وُجد مجرم الحرب حفتر حل الخراب والدمار سنلاحقه وأتباعه حتى يخضع لعدالة الأرض قبل السماء”.

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