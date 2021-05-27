ليبيا- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر تقنية “فيديو كونفرانس” آخر تطورات وسبل معالجة الأزمة في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية تابعته صحيفة المرصد، فقد تبادل السيسي وميركل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا، فيما استعرض الرئيس المصري جهود بلاده الهادفة في مجملها إلى دعم المرحلة الانتقالية الحالية.

وأضاف البيان: إن الدعم المصري لليبيا يأتي بهدف وصولها إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، وبما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، فيما أشادت ميركل بدور مصر تجاه القضية الليبية الذي عزز من مسار العملية السياسية.

ووفقًا للبيان توافق السيسي وميركل على أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بهدف تعزيز سلاسة ونجاح الفترة الانتقالية، وللمساهمة في تلبية طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل؛ فضلًا عن الاتفاق على استمرار التنسيق الحثيث بين مصر وألمانيا في هذا الإطار.

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