ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظي المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة، وذلك في إشارة إلى تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في شهر مارس الماضي،

مايو وفي خطابه بمنتدى الأعمال الإيطالي-الليبي بمشاركة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي يزور روما حاليًا قال: “حكومة الوحدة الوطنية هي بالنسبة لنا اليوم محاور يمثل البلد بأسره، ومعها يمكننا ونريد التخطيط للاستثمارات القادمة في كل التراب الليبي”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ونوه دي مايو بأن إيطاليا لم تتخلَّ أبدًا عن ليبيا؛ حيث واصلت السفارة في العاصمة طرابلس دائمًا العمل حتى في أصعب اللحظات.

دي مايو اختتم بالقول: “الآن نحن ملتزمون بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة تفعيل وشيكة للقنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان. وفي الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا”.

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