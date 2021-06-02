ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن تجاوز سعر برميل النفط سقف 70 دولارًا وانخفاض سعر الدولار تعد مؤشرات إيجابية يجب الاستفادة منها.

سعيد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه يجب الاستفاده منها لإجراء إصلاحات عاجلة للسياسة النقدية ووضع حلول جذرية لمشكلة المقاصة ومعالجة أزمة السيولة النقدية، وفتح الاعتمادات بعدالة ولكافة المصارف، لتقوية الدينار الليبي وتحسين الاستقرار وتخفيض الأسعار ورفع المعاناة عن المواطنين.

وتابع: “هذا لن يتأتى إلا بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء تغوّل المحافظ الحالي وانفراده بالقرار، وسيطرته على أهم مؤسسة سيادية في البلاد”.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية الأسبوع القادم للمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام 2021، والنظر في اختيار المناصب السيادية، بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بفرز المترشحين للمناصب السيادية من أعمالها، والتي بدورها أحالت قوائم من تم اختيارهم لمجلس الدولة للتشاور وفقًا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، متوقعًا الرد من طرفهم قبل نهاية هذا الأسبوع .

كما أضاف: “هذا وقت مفصلي في تاريخ بناء ليبيا، لذا يجب تكثيف الجهود والتعاون لإنجاز هذه الاستحقاقات الهامة والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الأهم، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم”.

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