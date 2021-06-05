ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد الزبيدي أن هناك إرهابيين ينشطون في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية في العموم، ولهم علاقات مع المليشيات هناك، وهم المسؤولون عن تزويد الخلايا في الجنوب بالسلاح من مصادر شتى.

الزبيدي قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إنهم مرتبطون كذلك بالعناصر المتطرفة النشطة في دولة النيجر، ما يشكل تهديدًا لأمن المنطقة بأسرها.

وأكد أن أصابع الاتهام تتجه نحو طرف دولي معروف للجميع، تورط في دعم أنشطة التنظيمات الإرهابية، مردفا أن الكثير من المرتزقة الذين تم جلبهم إلى ليبيا، هم عناصر سابقون في تنظيم داعش، كانوا يقاتلون في سوريا والعراق، وتسرب الكثير منهم للجنوب.

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