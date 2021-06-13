ليبيا – عقد وكيل وزارة داخلية الوحدة لشؤون المديريات العميد بشير الأمين اجتماعًا مع مديري أمن صرمان والعجيلات وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أن الاجتماع الذي تم عقده في ديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس شهد استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية عامة، ومدينة العجيلات بصفة خاصة، بعد الأحداث الأخيرة التي شاهدتها المدينة.

وبحسب البيان جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل حفظ الأمن بالمنطقة، وضبط الشارع العام، للحفاظ على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

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