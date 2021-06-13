ليبيا – تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد خلال زيارته لديوان المحاسبة خطة الشركة العامة للكهرباء العاجلة، ومشاريع الصيانة وتطوير الشبكة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة عقد اجتماعًا موسعًا، بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي، وعدد من مديري الإدارات بالشركة وإدارات المتابعة بديوان المحاسبة.

واتفق المجتمعون على ضرورة عقد لقاءات دورية خلال الفترة القادمة للمتابعة المستمرة .

من جهته، أكد رئيس الحكومة بأن ملف الكهرباء من أولويات عمل الحكومة ورغم عدم اعتماد الميزانية، قائلًا: “لكننا نعمل على تنفيذ الخطة العاجلة المقدمة من الشركة”.

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