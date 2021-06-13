ليبيا – أجرى المبعوث الأممي يان كوبيتش زيارة إلى مالطا لإجراء محادثات مع وزير الخارجية إيفاريست بارتولو.

بيان صحفي صادر عن الخارجية المالطية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تأكيد بارتولو خلال هذه المحادثات أهمية أن يجد الليبيون أنفسهم حلًا لمشاكل بلادهم، وأهمية دعم الدول الأجنبية لجهودهم. مبينًا أن مالطا تؤمن بليبيا موحدة عبر قيادة ليبية لصالح الشعب الليبي.

من جانبه أشاد كوبيتش بمبادرة مالطا وزيارة الوزير بارتولو فيما يصب في مصلحة ليبيا، لمواجهة التحديات الناشئة عن الدمار الذي خلفته الحرب لمساعدة الشعب الليبي اقتصاديًا واجتماعيًا، فيما ناقش الجانبان الهجرة غير الشرعية وضرورة معالجتها بجدية من خلال الجمع بين الدول الأفريقية والأوروبية.

وشدد الجانبان على أهمية تدخل الاتحادين الأوروبي والإفريقي والعمل معًا من أجل مصلحة جميع أصحاب المصلحة. فيما قال بارتولو: إن هناك حاجة لخلق فرص عمل وثروة في البلدان التي يغادر منها المهاجرون غير الشرعيون ليتمكنوا من العثور عليها في بلدانهم بدلًا من البحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى.

وجدد الجانبان التأكيد على أن هناك حاجة لمساعدة ليبيا في حراسة حدودها مع إفريقيا، فيما اتفق كوبيتش مع بارتولو على البقاء على اتصال للعمل معًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا، لما فيه خير الشعب الليبي والدول المجاورة.

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