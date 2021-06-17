ليبيا – بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل أمس الأربعاء بمقر رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس مع سفير جمهورية التشيك في ليبيا جان فيتال سبل دعم و تعزير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

الغويل دعا خلال اللقاء بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية “وال” إلى عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، للدفع بعجلة التنمية وكافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تريط البلدين.

من جانبه، عبر السفير التشيكى عن عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة الخدمات للشعب الليبي في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد.

وقدم السفير في ختام اللقاء دعوة للغويل لزيارة جمهورية التشيك في أقرب فرصة ممكنة، للوقوف على الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية هناك وسبل الاستفادة منها.

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