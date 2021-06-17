ليبيا – وجهت إيطاليا دعوتين رسميتين لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارتها وفقًا لصحيفة “فورميكي” الإيطالية.

ووفقًا لما ورد في الصحيفة وتابعته صحيفة المرصد، فإن من المؤمل أن يصل المستشار صالح إلى روما الخميس، فيما سيصل المنفي للعاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء المقبل، فيما نقلت الصحيفة عن فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب قوله إن الأخير سيتباحث مع مجلس النواب الإيطالي والخارجية الإيطالية.

وأشار المريمي إلى أن أن المستشار صالح سيتطرق خلال مباحثاته لمسائل تتعلق بأوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية، فيما سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

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