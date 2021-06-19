ليبيا – قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تدعم الجهود الدولية الساعية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبيِّ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والوزير فؤاد حسين على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي وفقاً لموقع “الدستور” لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل التعاون المشترك.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارته في ليبيا؛ للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا .

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