البرازيل – أوفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوعد تعهد به هذا الأسبوع، من خلال قيامه بالتوقيع على ظهر مشجع برازيلي، قام بوشم صورة “البرغوث” على جسده.

ويحمل الوشم صورة احتفال ميسي الشهير على ملعب ريال مدريد “سانتياغو برنابيو”، حينما سجل النجم الأرجنتيني هدف فوز برشلونة على الريال في الوقت القاتل يوم 23 أبريل 2017، وخلع قميصه موجها إياه إلى الجماهير.

ورأى ميسي وشم المشجع البرازيلي على موقع “إنستغرام” هذا الأسبوع، وعلق على صورته قائلا: “وشم رائع. أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

وكي يحافظ “ليو” على كلمته، ذهب مباشرة إلى المشجع المحظوظ، ووضع توقيعه على ظهره.

وأبقى هذا المشجع على الذكرى إلى الأبد، حيث ذهب مباشرة إلى “راسم الأوشام” الخاص به، والذي قام بتحويل توقيع ميسي من حبر على الجلد إلى حبر أسفل الجلد.

ويتواجد ميسي في البرازيل حاليا، حيث يشارك مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

المصدر: goal.com + ESPNFC

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