ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية إجراء انتخابات ليبية نزيهة وشفافة في 24 من ديسمبر المقبل.

شكري وفي تصريح مقتصب فور وصوله لمقر انعقاد مؤتمر برلين “2” وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأربعاء، أشار إلى ضرورة سحب المقاتلين والمرتزقة والأجانب والتعامل مع قضية الميليشيات.

وأضاف أن مخرجات المحادثات ستوفر طريقًا لمسار ليبي يحقق السلام.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده الأربعاء على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلًا عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares