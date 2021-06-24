ليبيا – سلط رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان الضوء على رغبة بريطانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، في عدم التخلي عن الساحة الليبية بكل غنائمها لأي من اللاعبين الجدد من وجهة نظرها كروسيا وتركيا.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال: إن إيطاليا وأمريكا يحاولان الآن كبح جماح المطامع التركية والروسية في الساحة الليبية، دون وجود عسكري دائم للروس، ودون تطلع تركي لابتلاع قطعة كبيرة من كعكعة الموارد النفطية الليبية شرق المتوسط.

واستكمل الترجمان موضحًا: “نعم الولايات المتحدة نسقت مع تركيا في فترة ما لمواجهة الروس، وما تزال تفعل ذلك، لكن أعتقد أن واشنطن تزيد الآن من اهتمامها المباشر بالشأن الليبي، ليس فقط لتحجيم الأطماع، بل أيضًا لإدراكها بإمكانية وجود تفاهمات مبطنة بين تركيا وروسيا على حساب مصالحها كما حدث أحيانًا في الساحة السورية”.

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