ليبيا – بخلاف كل المسؤولين والشخصيات الليبية التي بدأت تظهر مؤخرًا عبر منصة ” كلبهاوس CH ” سجل القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الإستشاري ظهوره بخلاف الجميع .

وكان ظهور كل الساسة الليبيين في ” كلبهاوس ” مع نشطاء وصحافيين ومدراء حوار ليبيين ابرزهم حسام القماطي وكان من الضيوف وزير الشباب في حكومة الوحدة فتحي الزني وعبدالمجيد مليقطة عضو الحوار وخالد المريمي رئيس تحالف القوى الوطنية وعارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا ، إلا أن المشري فضل طريقة أخرى بالخروج مع رعاته الخارجيين .

وظهر المشري في ظهوره الأول عبر برنامج ” كلبهاوس ” في غرفة تحت إدارة الصحفي القطري جابر بن ناصر المقرب من الديوان الأميري في قطر والإخواني المصري الهارب من مصر إلى قطر أحمد البقري نائب رئيس اتحاد الطلبة المصريين فترة حكم مرسي وعضو ما كان يعرف بقضية ” المجلس الثوري الإخواني ” كما كان في إدارة الحوار ” ياسين أقطاي ” المستشار الإعلامي للرئيس أردوغان لفترة قليلة .

كما كان هناك ياسر أبوهلالة مدير قناة الجزيرة سابقًا الذي انهال بالسب والشتم على كل من هو خارج عن ما أسماه ” تيار الثورة ” ونورالدين قربال عضو حزب العدالة والتنمية الاخواني في المغرب أما مراسل الجزيرة أحمد خليفة الإخواني فقد كان في ذيل القائمة واقتصرت مهمته على رفع الجمهور والانتقاء من بينه .

وتحدث المشري عن رفضهم القبول لنتائج الإنتخابات اذا كانت ليست في صالحهم ولو باستخدام القوة كما وصف الإرهابي وسام بن حميد بالشهيد البطل وتحدث بلغة تقسيمية لتفتيت المجتمع بين عدة فئات ودافع باستماتة عن الصديق الكبير وبرر له حتى اغلاق المقاصصة عن المنطقة الشرقية بدعوى انها ” تمويل حفتر ” .

وفي وقت كان فيه المشري مستمعًا أسهب مدراء الحوار على رأسهم الصحفي القطري في الحديث عن الشأن الليبي ووصف أحدهم مقتل العقيد معمر القذافي بأن ” الليبيين من الله عليهم بقطع رأس القذافي ” فيما حاول القطري استخدام المشري لتصفية الخلاف مع الإمارات ومصر والسعودية فيما كان المشري صامتًا مستمعًا حتى حان وقت المداخلات .

وأثارت المقابلة رد فعل واستياء النشطاء الليبيين على ” كلبهاوس ” من الحوار وطريقة اجرائه وتصدر الصحفي القطرث والإخواني المصري له وانتقائهم للحديث وتوجهم باصدار الاحكام الوطنية على هذا الشخص وذاك .

المرصد – خاص

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