ليبيا – عبر رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهرُ الغرابلي عن تمنياته في أن يقف الشعب الليبي مع من وصفهم بكتائب الثوار، قائلًا: “لو كنتم وقفتم مع كتائب الثوار لكنتم اليوم في أفضل الأحوال”، حسب قوله.

الغرايلي الموالي بشدة لتركيا قال في تدوينة له على موقع “فيسبوك”: “ما يوجد على الأرض اليوم كتائب انتفاع مختلطة من مختلف التيارات والانتماءات وليست كتائب ثوار كما تحبون أن تطلقوا عليهم حينما تريدون أن تستهزئوا بالثوار”، حسب تعبيره.

ودعا قائلًا: “ندعو الله لينقذ بلادنا من براثن البلطجية من مسلحين وأصحاب البدل الفارهة وأصحاب النياشين وحتى لاعقي الأحذية من بعض أصحاب المعارق والكبابيس”.