ليبيا – قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن تحقيق الاستقرار في ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على دول الجوار والساحل والصحراء.

المنقوش أوضحت في كلمتها خلال اجتماع روما للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي تابعتها صحيفة المرصد إن هذه الدول تعاني من خطر التنظيمات الإرهابية والإجرامية ما يعني إن استقرار ليبيا مهم بالنسبة لها فضلا عن تسببه في في إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأضافت المنقوش إن هذه التدفقات تستغلها التنظيمات المتطرفة لنقل مقاتليها عبر الحدود في وقت تعد فيه ليبيا من الدور التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون البلاد ملاذا لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسوريا والعراق ودول الساحل والصحراء.

وتابعت المنقوش أن الليبيين خاضوا عدة معارك في الغرب والشرق والجنوب ضد هذا التنظيم الذي يعتمد على ضعف التنسيق الأمني بين الدول وهو ما يحتم السعي إلى تكثيف التعاون المشترك لسد الثغرات الأمنية من خلال قطع مصادر تمويله ودعم أجهزة الأمن وحرس الحدود وتبادل المعلومات.

وأضافت المنقوش إن التعاون المشترك يتم أيضا من خلال منع تدفقات الهجرة غير الشرعية وتوفير كل ما يلزم في سبيل القضاء عليها قدر الإمكان مبينا إن الاستقرار في ليبيا قد تم تعزيزه من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وجددت المنقوش تأكيد التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الكامل بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والأطفال ووقف العنف وتحسين ظروف المجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات.

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