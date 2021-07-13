ليبيا – عقدت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على آخر ما تم اتخاذه من خطوات ومواقف من قبل المجلس.

المؤتمر الذي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أشارت خلاله وهيبة إلى أمل المجلس الرئاسي في تمكن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري من التوصل إلى صيغة من الصيغ المقترحة للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وهيبة أكدت التزام الرئاسي بخارطة الطريق ورغبته في تسليم السلطة إلى جهة منتخبة وأن تكون الانتخابات في موعدها حتى يثبت الجميع أنهم على قدر المسؤولية مشيرة إلى استمرار حول تعيين وزير للدفاع ليتم التوافق على شخصية تشغل المنصب.

وبينت وهيبة إصرار الرئاسي على ضرورة تعيين وزير في أقرب وقت ممكن لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية مؤكدة إن المجلس أصدر قرارا يقضي بإلغاء تعيينات بعثات ديبلوماسية في الخارج حفاظا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى.

وتابعت وهيبة إن المجلس الرئاسي حث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي على ضرورة متابعة موضوع العالقين في الخارج بما يضمن عدم حدوث أي تفش لعدوى وباء كورونا في ليبيا فضلا عن الاتفاق على عدد من الخطوات بالخصوص.