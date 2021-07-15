ليبيا- شدد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية على وجوب لعب الولايات المتحدة دورا في ليبيا مغاير عن أدوارها السلبية السابقة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها فرصة سانحة للتعويض عن الخطأ الفادح الذي أقرت بارتكابه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من خلال الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي الذي تسبب في تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة.

وأضاف التقرير إن بإمكان الإدارة الأميركية الحالية الدفع ديبلوماسيا باتجاه إجراء انتخابات نزيهة في ديسمبر المقبل فهذا يخدم مصالح الولايات المتحدة لأن فشل أوباما وإدارته جعل من ليبيا مركزا للإتجار بالبشر ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين واحتياطياتها النفطية معرضة لخطر الخضوع للأتراك.

وتابع التقرير إن حلأزمة ليبيا يكمن بالانتخابات وإقصاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتمرير الكونغرس قانون الاستقرار في ليبيا الذي سيخول بايدن فرض عقوبات على أي أجنبي يقدم دعما كبيرا لميليشيا أو جماعة شبه عسكرية تهدد السلام أو تستغل الأصول أو الموارد الطبيعية أو تنتهك حقوق الإنسان.

ترجمة المرصد – خاص