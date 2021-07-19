ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني إن كل ما يجري على الساحة السياسية الليبية سببه غياب الأحزاب السياسية، وتخلف الفكر السياسي، وسطوة قوى ليست سياسية على المشهد السياسي.

العباني لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الأحزاب السياسية ناتج ثقافي لحضارات متعاقبة ومنظمات مدنية تنشأ بهدف ممارسة السياسة، لتحكم أو تشارك في الحكم أو تمارس المعارضة، فهي منظمات مدنية معلنة الأهداف ومحددة الغابات تعمل في الضوء لجعل الديموقراطية واقعًا ممكنًا.

وأضاف: “فلا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، والكتاب الأخضر دُفن مع من فرضه”.