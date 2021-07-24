ليبيا – رأى العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يجدف عكس التيار منذ فترة وأصبح طرف من أطراف الصراع في ليبيا لأن المفوضية عملها أمني فقط والاشراف على سير العملية الانتخابية.

الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إن السايح عندما يصبح طرفاً ويوهم الجميع أن الانتخابات القادمة ستكون منقطعة النظير وسيشارك فيها عدد كبير جداً من الليبيين في ظل حالة الاحتراب والصراع في ليبيا، ذلك يعني أنه يسوق الوهم بحسب قوله.

وتابع: “عندما تحدث السايح وقال إن هناك 7 مليون ليبي لا يريدون الانتخابات اعتقد أن هذا مجافي للحقيقة ولو قالها شخص آخر لوجدنا له العذر ولكن السايح عندما يقول ذلك كم عدد الذين يحق لهم التصويت؟” وفقاً لحديثه.

واعتبر أن هناك أطراف دولية داعمة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالإضافة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي “يهرول” لعقيلة صالح في لقاءات عديدة بحسب تعبيره، مضيفاً “هناك رفض كبير جداً لما يقوم به السايح والمقترح الذي قدمه لمجلس النواب وتوزيع الدوائر الانتخابية مرفوض بشكل مطلق من كل نواب المنطقة الغربية التي أجهض حقها حتى في انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، وإذا كان هناك مجلس نواب بـ 200 عضو مثل مجلس الدولة والمؤتمر الوطني والمنطقة الغربية من حصتها 126 نائب”.

كما اختتم حديثه قائلاً: “أعتقد أن ليبيا تحتاج في هذا الزمن لغرفتين النواب والشيوخ وما جاء في مسودة الدستور بأن هناك غرفتين أحدها في بنغازي مثلاً، وهذا ما يسوق له وفق مخرجات فبراير لذلك من الضروري وجود مجلس آخر” بحسب قوله.