ليبيا – قام فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أمس الأحد بتنفيذ حملة أمنية بمناطق “القره بوللي، وقصر خيار، والقويعة” لإيقاف البناء العشوائي للمنتجعات قيد الإنشاء، وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات، وتنبيه أصحابها إلى ضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

الحملة تابعت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

كما قام الفرع بجولة على المنتجعات المقامة داخل هذه المناطق ومطالبة أصحابها باستيفاء أوراقهم وعرض على مكتب النائب العام.

وبحسب وزارة الداخلية، تأتي هذه الحملة الأمنية استمرارًا لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وتنفيذًا لتعليمات النائب العام.