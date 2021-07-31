ليبيا – قام مدير إدارة الهندسة العسكرية بطرابلس “اللواء ركن جمال شليبك” وضباط وضباط الصف بإدارة الهندسة العسكرية بتكريم رئيس مهمة الدعم الإيطالية في ليبيا “MIASIT” والفريق المكلف بتدريب منتسبي إدارة الهندسة العسكرية التابعين لها.

التكريم جاء بحسب ادارة الهندسة العسكرية التابعة لاركان الوفاق على مابذله رئيس مهمة الدعم الإيطالية في ليبيا والفريق المكلف من جهد لتدريب منتسبي ادارتهم للرفع من المستوى الفني وفق التقنيات الحديثة.

وحضر التكريم اللواء عبدالفتاح البلوق “مدير هيئة العمليات ” بأركان الوفاق والعميد الهاشمي بلحاج المنسق بما يعرف بـ”اللجنة الليبية الإيطالية المختلطة”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.