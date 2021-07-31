ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن الغرب مصطفى يحيى، إن فتح الطريق الساحلي يعتبر باباً للدخول للقضايا الشائكة كخروج المرتزقة والتواصل مع الدول والمجتمع الدولي، مباركاً لليبيين رفع معاناتهم.

يحيى لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى حرصهم خلال هذه الفترة على تفادي أي مشكلة قد تحدث بعد فتح الطريق.

وتابع”سنستكمل العمل على الخطة المعدة سلفا، وأن أعضاء لجنة 5+5 سيستأنفون اجتماعاتهم في غضون أسبوعين، لتنفيذ تلك الخطة”.

وأكد يحيى أن ملف تبادل المحتجزين في كل الدول، هو أول ملف يبدأ وآخر ملف ينتهي، وأنهم اتخذوا خطوات جيدة فيه، ومازالت مشكلة المفقودين والقبض على الهوية تحتاج للمتابعة، مشددا على أنه بعد افتتاح الطريق الساحلي سيكون هناك تحسن كبير في كل الملفات الأخرى.