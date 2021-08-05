ليبيا – رأت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة أبو راس أن غياب الفرص الاقتصادية والتنموية، وغياب العدالة في قانون المرتبات، ربما أثّر بالفعل في دفع شخصيات عديدة للترشح للانتخابات.

أبو راس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أشارت إلى أن التكالب على الترشح لا يعني عدم وجود شخصيات تهتم بالعمل والوضع السياسي، وتريد بالفعل الإسهام بخدمة بلادها وبناء مؤسساتها، رغم صعوبة الأوضاع الراهنة.

وألقت أبو راس باللوم على وسائل الإعلام في تأجيج الرأي العام بالتركيز على تصوير المقعد البرلماني على أنه منصب المنافع المتعددة، ويتناسون بشكل كامل المسؤولية السياسية وحجم الضغوط المرتبطة بهذا المقعد البرلماني.