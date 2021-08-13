ليبيا – قال رئيس التكتل الاتحادي الفيدرالي عضو ملتقى الحوار السياسي بلقاسم النمر إن الصراع داخل الملتقى بين المستفيدين من الوضع الحالي ويعارضون إجراء الانتخابات بطريقة غير مباشرة مع من يريد الانتخابات.

النمر وفي تصريح لمنصة “فواصل” الخميس أضاف: “معارضتهم للانتخابات تتم بطرح المقترحات التي تعرقل التوافق على الذهاب إلى الانتخابات”.

وأشار إلى أن نصف أعضاء الملتقى من مجلسي النواب والدولة وأعضاء من أنصار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

عضو ملتقى الحوار خلص إلى القول: “ما زال الطريق طويلًا، ولننتظر الاجتماع القادم للملتقى”.