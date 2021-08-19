ليبيا- نبه تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء “ذا نيو هيومانيتيرين” السويسرية – الكينية للنسبة الضئيلة من سكان ليبيا ممن تلقوا مطعوم كورونا التي لم تزد عن 5.6%.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن عاملين في القطاع الصحي تأكيدهم مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في ظل انهيار البنية التحتية الصحية، بعد مرور عقد من الصراع، مؤكدين أن المعدات الطبية في المستشفيات قديمة ومعطلة وأجهزة التهوية مغبرة ومقفلة في الغرف ولا أحد قادر على استخدامها.

وتابع العاملون: إن العديد من الأطباء لا تقاضون رواتبهم بانتظام من قبل حكومة الوحدة الوطنية، في ظل نقص حاد في الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك القفازات والأقنعة، فيما عبر عدد من المواطنين عن إحباطهم من الطريقة التي نظمت بها الحكومة حملة التطعيم.

وأضاف المواطنون: إن بعضهم اشترك في منظومة التطعيم من دون تلقي أي رد، فيما لا زال الكثير منهم يتساءلون عن سلامة اللقاح وفعاليته وحمايته، بالإضافة لمشكلة وجود أكثر من 600 ألف من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ليبيا من الصعب الوصول إليهم لتطعيمهم.

ترجمة المرصد – خاص