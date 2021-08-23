ليبيا – كشف المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري عن تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف بوابة أمنية ثابتة تتبع الجيش في مدينة زلة، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم إرهابي يحمل جنسية أفريقية قام بتفجير سيارة مفخخة كان يقودها دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

المسماري لفت إلى أن الإرهابي قفز من السيارة التي فجرها وأطلق وابلًا من الرصاص، ما دفع القوات للرد عليه، الأمر الذي أدى لإصابته ووفاته قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.

ونشر المسماري صورًا تظهر دمارًا كبيرًا في الحاجز واحتراق عددٍ من العربات، إلى جانب صورة رجل أسمر البشرة يرتدي زيًا تقليديًا وآثار الدماء على أجزاء متفرقة من جسده.

وأشار في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إلى أن البوابة الأمنية في “ودان” تعرضت لهجوم إرهابي في مايو 2019 نفذه 23 عنصرًا إرهابيًا وقتلوا حينها 4 جنود من الجيش الوطني، مؤكدًا أن البوابة الأمنية هدف سهل للمجموعات الإرهابية؛ لأن جنوبها تقع جبال “الهروج” التي تُعد ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين شكلوا “جيش الصحراء” الذي تلاحق قوات الجيش عناصره وتمكنت من القضاء على عددٍ كبير منهم.

وحول صحة وجود ارتباط بين الإرهابيين في ليبيا وتونس، أكد وجود ارتباط وثيق بين المتطرفين المتمركزين في غرب ليبيا والإرهابيين في تونس، لافتًا إلى أن الارتباط الوثيق تمخض عنه عقب أحداث 17 فبراير 2011 تشكيل معسكرات لتدريب الإرهابيين التونسيين داخل الأراضي الليبية، لتنفيذ عمليات إرهابية، سواء في بلادهم أو الانخراط في القتال بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

كما اتهم المسماري بعض الدول الإقليمية بنقل ما يقرب من 380 إرهابيًا إلى الأراضي الليبية، وتحديدًا في يونيو 2019، لافتًا إلى أن المتطرفين تم نقلهم إلى ميناء زوارة، ولم تشارك هذه العناصر في العمليات المسلحة التي قادتها الميليشيات خلال حرب 2019 التي قادها الجيش الوطني لتحرير العاصمة.

واختتم حديثه مبينًا أن جماعة الإخوان التونسية تسيطر على قاعدة “رمادة”، والتي توجد فيها عناصر إرهابية وتبعد 30 كم من معبر “ذهيبة وازن” الذي يربط ليبيا بتونس، مؤكدًا أنه يتم استخدام إرهابيين موجودين في غرب ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في غرب البلاد أو في العمق التونسي.