ليبيا – قال رئيس نقابة المخابز بنغازي محمود عبد الكريم العريبي إن هناك 350 مخبزًا في مدينة بنغازي موزعة داخل أحياء المدينة.

العريبي وفي تصريح لوكالة الأنباء اليبية “وال” بنغازي أمس الثلاثاء أرجع افتقاد جودة الخبز مقارنة بالسنوات الماضية إلى ضعف جودة مادة الدقيق المُستخدم في صناعة الخبز، واللجوء بالتالي إلى إستخدام المحسنات التي يتم جلبها من جمهورية تونس عبر تجار محليين.

وأكد أنه لا وجود لسيطرة وزارة الاقتصاد على شركات المطاحن الخاصة، وأنه ليس لدى الوزارة القدرة على فرض تسعيرة لمادة الدقيق المُنتجة من تلك الشركات، حيث بلغ سعر قنطار الدقيق مؤخرًا 230 دينارًا.

وجاءت تصريحات العريبي انتقادًا لمخرجات اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأول مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز، ونقاشهم حول آلية تنظيم توريد القمح، وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز.

وأكد الوزير أن وزارة الإقتصاد والتجارة؛ تعمل على تنظيم عملية توريد القمح، من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق، وذلك وفق القدرة الإنتاجية بها ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلي، لضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون إستراتيجي من مادة الدقيق .

وقال العريبي: إن إدارة النقابة ممثلة في رئيسها أبو خريص محمد هي من سعت إلى عقد هذا الاجتماع، حرصًا منها على حل هذه المشكلة، المتمثلة في إرتفاع سعر الدقيق المُورد من شركات مطاحن الدقيق الخاصة، وعدم قدرة أصحاب المخابز على هذا مجاراة هذا الارتفاع الذي وصفه “بالجنوني”، وعدم القدرة على رفع سعر رغيف الخبز الذي يشتكي منه المواطن .

وبيّنَ العريبي أن عدم إستيراد نوعيات جيدة من القمح ذات المواصفات العالية، والاكتفاء باستيراد أنواع “رديئة” لا تصلح لإنتاج أجود إنواع الدقيق، مشيرًا إلى أن شركات المطاحن وتجارًا محليين، هم من يقومون باستيراد مادة القمح من الخارج.

وختم العريبي بالقول: “نحن كنقابة عامة للمخابز على مستوى الدولة الليبية، قمنا بالعديد من المخاطبات والاجتماعات مع وزارة الاقتصاد، كان آخرها يوم أمس والخميس الماضي بحضور رئيس النقابة العامة للمخابز وأعضاء من المنطقة الغربية والجنوبية، حيث علّلت شركات المطاحن أن أسباب إرتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، وأيضًا ارتفاع سعر النقل إلى الموانئ الليبية”.