ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية من صحيفة العرب الأسبوعية حالة التوتر السياسي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتونس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الحالة مردها تخوف تونس من وجود تنسيق بين قيادات إخوانية ليبية مع نظيرتها التونسية، ما يعني إمكانية عبور المتطرفين لحدودها مع ليبيا لارتكاب أعمال إرهابية، وهو ما قاد لمنع دخول هذه القيادات ومن بينها خالد المشري والصادق الغرياني.

وتابع التقرير: إن الرئيس التونسي قيس سعيد ربما يحاول منع التنسيق بين الإسلاميين التونسيين والليبيين، لا سيما وإن المشري معروف بعلاقاته الوثيقة مع راشد الغنوشي. ناقلًا عن المحلل السياسي التونسي منذر ثابت قوله: إن سعيد يسعى لمنع تبادل المعلومات والدعم المتبادل بين إخوان تونس وليبيا.

ترجمة المرصد – خاص