ليبيا – في إطار متابعة نشاط شركة نفوسة للعمليات النفطية، عقد أمس الأحد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس اجتماع بحضور مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الملاك لشركة نفوسة، وكل من رئيس مجلس الإدارة لشركة نفوسة، ومدير عام القانونية بالمؤسسة، ومدير عام المالية بالمؤسسة، ومدير إدارة الانتاج بالمؤسسة، ومدير الصيانة والمشاريع بالمؤسسة.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة آخر المستجدات في صيانة وتأمين واستكمال البئر A4 واختباره.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جمال الدين ما تم من أعمال صيانة واستكمال للبئر، والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها من خلال الاختبارات الأولية، وقد كان ذلك بسواعد وطنية خالصة.

كما تم استعراض وضع الشركة بصفة عامة والإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط، لتمكين الشركة من وضع الاكتشاف لمنطقة التعاقد A47 على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وتم كذلك استعراض الميزانية المطلوبة لتغطية تكلفة أعمال الصيانة للبئر.