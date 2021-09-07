ليبيا – اجتمع سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بمدراء مراكز العزل، وبحضور مدراء الإدارات بالوزارة، ومديري المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز التوثيق والمعلومات، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بمراكز العزل.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جميع الملاحظات الواردة بخصوص مراكز العزل من مديري الإدارات بالوزارة، وتم وضع آلية للتنسيق بين الوزارة والمراكز لوضع الحلول العاجلة لها.

كما تم عرض منظومة نظام المعلومات الصحية المناطقية (Direct Health Information Systrm) (DHIS2)، والذي يُعد من أحدث النُظم في مجال جمع وتحليل البيانات الصحية.

وتأتي أهمية المنظومة في إمكانية جمع المعلومات بأكثر دقة، وضمان سرعة تدفق البيانات والمؤشرات اليومية من مراكز العزل لغرف العمليات المركزية والفرعية، وسيتم ربطها بكافة المراكز، كما سيتم تدريب مدخلين للبيانات على هذه المنظومة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى عدة بنود ومن أهمها بند المكافأت وصرفها بشكل عاجل، والحلول التي وضعتها الوزارة لتوفير الأكسجين، استعدادات الوزارة في حال التعرض لموجة جديدة من الوباء، ووضع بروتوكول علاج موحد لجميع مراكز العزل.

وفي كلمة للوكيل قدم فيها الشكر لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة، ورجال الأعمال والخيريين بجميع المناطق على دعمهم الفعال للوزارة في الفترة الحرجة من الجائحة التي مرت بها.