ليبيا – تمكن أعضاء حماية طاقة الكهربائية إدارة الواحات من ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المخبأة بأحد الأماكن في المنطقة، بعد أن قام بعض الخارجين عن القانون بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة دائرة “اجدابيا” جهد (33)، خلال الفترة الماضية، وسرقة أسلاك نحاسية مما تسبب في سقوط خمسة أبراج.

إدارة حماية الطاقة الكهربائية الواحات شكّلت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية فريقًا للتحقيق وجمع المعلومات عن الواقعة؛ حيث تم التعرف على المكان الذي خُبِّأت به الأسلاك المسروقة، والقبض على أربعة أشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.