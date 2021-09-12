ليبيا – تطرق تقرير تحليلي إلى أسس الصراع الكبير بين وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله.

التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الصراع الذي وصفه بـ”الدنيء” له أسس تتمثل في رغبة شرق البلاد في إضعاف سلطة الرجل القوي في غربها مصطفى صنع الله تمهيدًا للإطاحة به التي طال انتظارها.

وبين التقرير إن اختيار عون لشغل منصبه الحالي له أساس أيضا فهو المرشح لشغل منصب القيادة في شركة نفط الشمال الشرقي التي تم السعي لإنشائها في وقت سابق لموازنة المعادلة مع مؤسسة النفط في طرابلس مقرا في ذات الوقت بصعوبة مهمة وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية.

وأرجع التقرير هذه الصعوبة للاعتراف الدولي بصنع الله ولأن الأخير نجح في زيادة الإنتاج النفطي متهما في ذات الوقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتغذية هذا الصراع الدائر منذ مدة واستغلاله بالنتيجة للحصول على مزيد من السيطرة على قطاع النفط.

ترجمة المرصد – خاص