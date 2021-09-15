ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب هناء أبوديب أنه وفق المعلن حتى الآن فإن زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر هدفها المشاركة في اجتماعات اللجنة الليبية المصرية العليا المشتركة، لذا ليس لزيارته علاقة بزيارة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح أو القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

أبو ديب وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أمس الثلاثاء أضافت: “لكن من الممكن طبعًا أن يجمع الثلاثة لقاء واحد، فهذه حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين، ولا أعتقد أن هناك أية مشكلة في اجتماعهم لمناقشة بعض الأمور العالقة، وهذه طبيعة المفاوضات والحوار”.