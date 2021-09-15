ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أنه ليست مصادفة أن يتواجد رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح وخليفة حفتر “القائد العام للقوات المسلحة” في نفس توقيت زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا واضحًا بين عقيلة والدبيبة، ويحاول الأول أن يخضع الأخير لسطلته وليس لسلطة البرلمان، رغم محاولات رئيس الحكومة خلق نوع من الانسجام مع البرلمان لكنها فشلت، على حد قوله.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء أضاف: “ليس من السهل أن يجتمع الثلاثة الدبيبة وعقيلة وحفتر اجتماعًا رسميًا تحت تغطية الإعلام، ولكن يمكن أن يكون الاجتماع مغلقًا وغير رسمي، ومصر تسعى للتوفيق بينهم قدر المستطاع، إلا أن الدبيبة ليس مستقلًا ولديه مرجعية لا يستطيع أن يخوض في توافق معهم دون الرجوع لشركائه الآخرين، سواء مدينته أو حكومته أو مجلس الدولة، وكذلك المجلس الرئاسي”.