ليبيا – قضى جندي من قوة المهام الخاصة في اللواء “طارق بن زياد” التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بمواجهات مسلحة مع المعارضة التشادية.

بيان صحفي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المواجهات شهدتها منطقة تربو في أقصي الجنوب على هامش عمليات عسكرية استهدفت المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية في منطقة تربو.

وأضاف البيان أن الفرقة تمكنت من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة للمعارضة التشادية والقضاء على من كان بداخلها فيما قضى أحد عناصرها وهو النائب عريف مصطفى أشرف الحاسي من سكان مدينة درنة.