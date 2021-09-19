ليبيا – قام وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد أمس السبت بجولة تفقدية إلى محطة مصراتة البحرية بميناء الحديد والصلب، رافقه خلالها رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، وكان في استقبالهم مدير عام المحطة مصطفى المجعي ومدير الإدارة الأمنية، وعدد من روؤساء فروع الأجهزة الأمنية بالمحطة.

الوكيل استمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى شروح وافية حول آلية العمل بالمنفذ والإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها مع المسافرين المغادرين أو القادمين بما يضمن السيطرة الأمنية وسلامة الركاب.

كما اطلع على أخر التجهيزات الفنية الخاصة بتفتيش السيارات والشاحنات بالإضافة إلى الحقائب والأمتعة، وصالات الركاب.

وأكد على حرص الوزارة لإنجاح هذا المشروع وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل لتخفيف أعباء السفر على المواطنين.

كما قام الوكيل بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة محسن السقوطري ومدير عام المنطقة ايمن الدرويش.

واستمع إلى شروح وافية عن المنطقة الحرة، وكذلك مناقشة الدور الأمني وتفعيل ودعم مديرية الأمن بالمنفذ بالشكل بالصورة الصحيحة، لفرض الأمن على مداخل ومخارج المنطقة الحرة، ومنع التداخل في الاختصاصات مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.

الوكيل أكد على دور جميع الأجهزة الأمنية في تحقيق السيطرة الأمنية على المنفذ والتقيد بالاختصاصات لكل جهة في إطار التنسيق والتعاون الأمني.

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