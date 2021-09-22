ليبيا – افتتح مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رسميًا شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، في لندن أمس الاثنين

المؤسسة الوطنية للنفط أشارت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها أن مرزق للخدمات النفطية المحدودة هي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وينصب التركيز الأساسي على خلق قيمة مضافة لأعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي، من خلال توفير الدعم لتمكين الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات.

وتشمل خدمات شركة مرزق، الأعمال الاستشارية وأبحاث ودراسات السوق وخدمات الأعمال. وسيتم توفير خدمات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والموظفين الهندسيين والفنيين وخدمات الدعم من قبل قسم الخدمات الاستشارية، يتم توفير معلومات السوق من خلال مجال أبحاث ودراسات السوق، وستقدم الشركة أيضًا قيمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركات المؤسسة النفط الوطنية.

وستضيف شركة مرزق قيمة مضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبرى، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون، بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع.

ونوّهت المؤسسة الوطنية للنفط بأن لديها أهدافًا طموحة لتوسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم، وستساعدها شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف لتعمل كذراع خارجي للمؤسسة على غرار الشركات الوطنية الأخرى للدول المنتجة للنفط، حيث اختارت لندن كقاعدة لها.

ولفتت إلى أن هذا الموقع في لندن يوفر مركزًا استراتيجيًا في المملكة المتحدة بالقرب من شركات الهندسة والاستشارات والتقنيات الممتازة التي ستدعم المؤسسة و شركة مرزق في تلبية خطط نموها.

كما ستدعم شركة مرزق المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في توفير التدريب والتطوير لموظفيها.

وكان صنع الله سعيدًا أيضًا بلقاء اللورد جريمستون من Boscobel Kt، وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

حيث ناقش صنع الله واللورد جريمستون خطط العمل المشتركة وشركات النفط الوطنية المهتمة بتطوير مرافق النفط والغاز البرية والبحرية الليبية والخطط المستقبلية للطاقات المتجددة، مع التركيز عن كثب على تحقيق أهداف خفض الكربون والاستثمار والتحول الى أستخدام الطاقات المتجددة.

وقال: “نحن فخورون جدًا بإطلاق شركة مرزق لمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. نحن نرى أن افتتاح انطلاق أعمال شركة مرزق على أنها فرصة ممتازة للتعاون مع الشركات البريطانية في تزويدنا بحلول قوية لإثبات أعمالنا في المستقبل، كما أننا ممتنون لمجلس الأعمال البريطاني الليبي (LBBC) لدعمه المستمر في دفع أعمالنا إلى الأمام”.

وحضر الحدث القائمُ بإعمال السفارة الليبية بالمملكة المتحدة السفير محمد الكوني، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير والعماري محمد العماري، وبعض رؤساء شركات النفط وكبار المستشارين والمختصين من المؤسسة الوطنية للنفط ومرزق للخدمات النفطية.