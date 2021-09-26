ليبيا – قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن المشروعات التي أعلن عنها في وزارة التخطيط في أغلبها مشروعات حل مختنقات وقيمتها الإجمالية حوالي 7 مليارات و900 مليون دينار.

شكشك وفي مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أكد أنه تم الاتفاق على صرف 1/12 من قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية للميزانية كانت 79 مليار دينار، حصة التنمية منها 15 مليار دينار سيل منها إلى الآن 8 مليارات دينار.

وبحسب شكشك فإن تنوع المشروعات كان أغلبه مهمًا ومعقولًا، لكن المشكلة كانت في توزيعها الجغرافي الذي تركز في المنطقتين الغربية والشرقية على حساب المنطقة الجنوبية، مرجعًا ذلك إلى عدم رغبة الشركات في العمل في الجنوب للمشاكل الأمنية واللوجستية.

وتابع حديثه “:ان هناك تداخل بين مشروع ليبيا الغد والخطة الخماسية للتنمية 2008-2012 وهناك جهات في الدولة استغلت حجم التعاقدات ودخلت بشركات مشتركة ما أدى إلى فشل برامج التنمية مثل الشركة البرازيلية التي نفذت الطريق الدائري الثالث وقد وصلت المدفوعات لصالح هذا المشروع 450 مليون دينار ونسبة الإنجاز لم تتجاوز 20% وقد كانت القيمة التقديرية للمشروع 500 مليون دينار”.

وبخصوص العقود الموقعة مع مصر ،لفت شكشك إلى أن التوقيع مع الشركات المصرية مبدئي ولم يجر بشكل نهائي،مؤكدًا أن قيمة العقود المعلنة بلغت عشرين مليار دينار.

وأوضح أن عملية التوقيع تلزم الشركات بالحضور إلى ليبيا بعد المراجعة والتدقيق وتحديد الدولة لنصوص العقد وشروطه.