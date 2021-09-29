ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن كافة الظروف والمعطيات تشير إلى استحالة إجراء انتخابات رئاسية نهاية هذا العام.

الشاطر أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة أن تتوقف كافة الأطراف التي تسوق الوهم والعبث لتحقيق أمر مستحيل.

وتابع: “قد نصل لإنجاز انتخابات تشريعية تنهي الأجسام المتصارعة تحقيقًا لمرحلة تهدئة وهذا الأهم”.